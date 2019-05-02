Актеры «Теории большого взрыва» завершили съемки финального эпизода

Джим Парсонс, сыгравший в сериале «Теория большого взрыва» Шелдона Купера, на странице в Instagram написал большой трогательный пост, посвященный проекту и его коллегам. Актер разместил снимок знаменитой двери квартиры главного героя и отметил, что он и другие готовы в последний раз зайти и выйти через нее. По его мнению, не существует слов, способных описать тот опыт, который сериал подарил ему и всей команде в целом. По его признанию, в момент написания текста в голову приходят всего два слова: «любовь» и «благодарность».Кейли Куоко, сыгравшая в «Теории большого взрыва» Пенни, была более краткой и написала: «Это шоу тронуло столько сердец». Актер Джон Галецки, исполнявший роль Леонарда, поблагодарил всех зрителей и отметил, что для всех его коллег 12 сезонов сериала оказались «мечтой, ставшей реальностью».Прощание с проектом состоялось сразу после завершения съемок финального эпизода. Вся съемочная команда устроила празднование и вечеринку, в ходе которой Джим Парсонс несколько раз исполнял разные танцы. 1 мая главные актеры «Теории большого взрыва» оставили отпечатки своих ладоней в цементе китайского театра TCL.