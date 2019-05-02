Таролог Марианна Абравитова рассказала о секретах Жанны Фриске
Марианна Абравитова, известный психолог и таролог, рассказала о тайнах Жанны Фриске. При этом она заявила, что говорить о секретах умершего человека опасно.
Все люди имеют свои тайны, которые не желают открывать миру ни при своей жизни, ни после смерти. Известный таролог Марианна Абравитова уверена, что знает больше других о жизни многих звезд, в том числе и о их секретах.
У Жанны Фриске тоже было много «скелетов в шкафу». Именно поэтому она так тщательно избегала разговоров о своей личной жизни. Марианна Абравитова утверждает, что у артистки имелись как скоротечные, так и длительные романы. Певица не хотела раскрывать свою связь с Дмитрием Шепелевым, но утечка информации произошла сама собой. Таролог считает, что у Фриске было множество поклонников, которые оказывали ей знаки внимания.
Марианна Абравитова рассказала, что семья певицы не испытывает нужды в финансовом плане, поскольку у них еще осталось то, что оставила после себя артистка.
Известный таролог отмечает, что обсуждение умершего человека – плохая идея, поскольку достижение популярности за счет чужого имени имеет отрицательный результат.
Все люди имеют свои тайны, которые не желают открывать миру ни при своей жизни, ни после смерти. Известный таролог Марианна Абравитова уверена, что знает больше других о жизни многих звезд, в том числе и о их секретах.
У Жанны Фриске тоже было много «скелетов в шкафу». Именно поэтому она так тщательно избегала разговоров о своей личной жизни. Марианна Абравитова утверждает, что у артистки имелись как скоротечные, так и длительные романы. Певица не хотела раскрывать свою связь с Дмитрием Шепелевым, но утечка информации произошла сама собой. Таролог считает, что у Фриске было множество поклонников, которые оказывали ей знаки внимания.
Марианна Абравитова рассказала, что семья певицы не испытывает нужды в финансовом плане, поскольку у них еще осталось то, что оставила после себя артистка.
Известный таролог отмечает, что обсуждение умершего человека – плохая идея, поскольку достижение популярности за счет чужого имени имеет отрицательный результат.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:36