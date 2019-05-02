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Таролог Марианна Абравитова рассказала о секретах Жанны Фриске

Марианна Абравитова, известный психолог и таролог, рассказала о тайнах Жанны Фриске. При этом она заявила, что говорить о секретах умершего человека опасно.
Таролог Марианна Абравитова рассказала о секретах Жанны Фриске

Все люди имеют свои тайны, которые не желают открывать миру ни при своей жизни, ни после смерти. Известный таролог Марианна Абравитова уверена, что знает больше других о жизни многих звезд, в том числе и о их секретах.

У Жанны Фриске тоже было много «скелетов в шкафу». Именно поэтому она так тщательно избегала разговоров о своей личной жизни. Марианна Абравитова утверждает, что у артистки имелись как скоротечные, так и длительные романы. Певица не хотела раскрывать свою связь с Дмитрием Шепелевым, но утечка информации произошла сама собой. Таролог считает, что у Фриске было множество поклонников, которые оказывали ей знаки внимания.

Марианна Абравитова рассказала, что семья певицы не испытывает нужды в финансовом плане, поскольку у них еще осталось то, что оставила после себя артистка.
Таролог Марианна Абравитова рассказала о секретах Жанны Фриске

Известный таролог отмечает, что обсуждение умершего человека – плохая идея, поскольку достижение популярности за счет чужого имени имеет отрицательный результат.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:36

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