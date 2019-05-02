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«Самолет начал падать»: Анна Снаткина рассказала о начале панических атак

Известная актриса Анна Снаткина рассказала о том, как у нее начались панические атаки, и что послужило их причиной. По словам артистки, во всем виноват один полет из Таиланда в Россию, когда самолет начал падать, и она уже успела попрощаться с жизнью.
«Самолет начал падать»: Анна Снаткина рассказала о начале панических атак

Анна Снаткина никогда не боялась перелетов и относилась к ним спокойно, всегда спала во время них, но в один момент все изменилось. Она с мужем Виктором Васильевым летела домой из Таиланда, когда неожиданно произошел резкий толчок и самолет начал падать. В тот момент, рассказывает актриса, во всем салоне повисла гробовая тишина, многие люди не знали, как реагировать, а другие, как она, решили не тратить время и попрощаться с жизнью и любимыми. Несмотря на этот инцидент, полет закончился хорошо, но такие переживания сильно сказались на актрисе.

Теперь Анна Снаткина не может спокойно летать на самолете, каждый перелет – это новый стресс и регулярные панические атаки. Актриса отмечает: она не то что спать – даже читать не может. Весь полет звезда проводит, вцепившись в ручки сидения, а также внимательно смотрит в иллюминатор и следит за любым посторонним звуком. Она даже обращалась за помощью к психологам, но их советы всегда оказываются временными, и их может хватить только на короткие перелеты, а во время длинных путешествий панические атаки всегда возвращаются.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:21

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