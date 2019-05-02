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Россия предоставила Северной Корее рекордную гуманитарную помощь

Россия посредством ООН предоставила Северной Корее в 2019 году рекордную гуманитарную помощь. РФ пожертвовала 4 миллиона долларов на помощь жителям КНДР, испытывающим проблемы с продуктами питания из-за сильной жары и низкого урожая.
Россия предоставила Северной Корее рекордную гуманитарную помощь

Об этом стало известно после публикации данных относительно финансирования разных программ Управлением координации гуманитарных вопросов ООН. Согласно статистике, за 2019 год в пользу Северной Кореи было передано 7 млн 400 тысяч долларов гуманитарной помощи, причем 4 млн из них или 54% внесла Россия. Благодаря этому РФ опередила другие страны, оказывающие помощь КНДР посредством ООН и их специализированных программ.

В списке доноров, помогающих Северной Корее, оказались: Швеция (1,57 млн долларов), Швейцария (1 млн долларов), Канада (570 тысяч долларов), Франция (141 тысяча долларов) и Ирландия (134 тысячи долларов).

Ранее сообщалось, что в 2019 году у Северной Кореи могут возникнуть серьезные проблемы с продовольствием. Жители КНДР всегда живут в режиме жесткой экономии и дефицита продуктов питания, но в этот раз ситуация может привести к серьезным последствиям. Прошлым летом на территории страны стояла аномальная жара, что привело к уничтожению и порче значительной части урожая. Уже тогда Пхеньян обратился к разным международным организациям, в том числе ООН, с просьбой оказать помощь для преодоления предстоящего продовольственного кризиса.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:01

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