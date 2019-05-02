Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению





Периодические вибрации, вызванные храпом, могут привести к травмам верхних дыхательных путей. Это, в свою очередь, может вызвать дисфункцию глотания и сделать людей более уязвимыми для развития тяжелого состояния обструктивного апноэ во сне. Такие результаты получили ученые из Университета Умео. Текущее исследование сосредоточено на процессах, вызывающих вибрационные повреждения и мешающих заживлению верхних дыхательных путей. Данная работа поможет выявить ранние профилактические меры, которые в долгосрочной перспективе усилят заживление поврежденных тканей, вызванных храпом.Так, у людей, которые постоянно храпят и испытывают апноэ во сне, наблюдается потеря нервов и мышечной массы в мягком небе. В мышечных клетках таких пациентов присутствовал нейромедиатор, который обычно связан с заживлением и регенерацией нейронов. Это открытие говорит о том, что тело пытается залечить травмы, но периодически возникающие вибрации храпа мешают правильному заживлению. Новые результаты исследований дают более четкую картину влияния вибраций, что помогает расширить возможности предотвращения повреждений и ускорить процессы заживления.