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Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению
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Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению

Шведские ученые доказали, что храп вызывает травмы и мешает их заживлению в верхних дыхательных путях. Полученные данные исследования помогут выявить людей с высоким риском развития апноэ во сне и найти новые стратегии лечения.
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению

Периодические вибрации, вызванные храпом, могут привести к травмам верхних дыхательных путей. Это, в свою очередь, может вызвать дисфункцию глотания и сделать людей более уязвимыми для развития тяжелого состояния обструктивного апноэ во сне. Такие результаты получили ученые из Университета Умео. Текущее исследование сосредоточено на процессах, вызывающих вибрационные повреждения и мешающих заживлению верхних дыхательных путей. Данная работа поможет выявить ранние профилактические меры, которые в долгосрочной перспективе усилят заживление поврежденных тканей, вызванных храпом.

Так, у людей, которые постоянно храпят и испытывают апноэ во сне, наблюдается потеря нервов и мышечной массы в мягком небе. В мышечных клетках таких пациентов присутствовал нейромедиатор, который обычно связан с заживлением и регенерацией нейронов. Это открытие говорит о том, что тело пытается залечить травмы, но периодически возникающие вибрации храпа мешают правильному заживлению. Новые результаты исследований дают более четкую картину влияния вибраций, что помогает расширить возможности предотвращения повреждений и ускорить процессы заживления.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:11

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