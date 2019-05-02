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Эксперты назвали самые популярные французские автомобили в России

Отечественные эксперты назвали самые популярные в России французские автомобили. Абсолютными лидерами в данной категории оказались машины производителя Renault, реализовавшего за первый квартал 2019 года 28,6 тысячи единиц.
Эксперты назвали самые популярные французские автомобили в России

Второе и третье место по объемам продаж среди французских автомобилей занимают Peugeot и Citroen, но их показали значительно ниже лидера. Первый бренд реализовал 382 автомобиля, что на 42,2% меньше прошлого периода, а второй – 356, что соответствует падению реализации на 35%.
Эксперты назвали самые популярные французские автомобили в России

Самым популярным французским автомобилем в России является Renault Duster. За первый квартал 2019 году почти 8,6 тысячи автолюбителей приобрели данную модель, что на 1,1% меньше прошлого периода. Вторую строчку занимает Renault Logan, его результаты – 7,2 тысячи единиц и рост на 15,4%. Тройку лидеров замыкает Renault Kaptur. Данную модель предпочли 6,5 тысячи россиян, что позволило общим продажам вырасти на 5,4%.
Эксперты назвали самые популярные французские автомобили в России

На четвертой строчке рейтинга самых популярных французских автомобилей в России расположился Renault Sandero. Данную машину купило 6,1 тысячи покупателей, что позволило продемонстрировать рост на 2,5% за первый квартал 2019 года. Пятую строчку занимает первый автомобиль, вышедший не под брендом Renault – Peugeot 3008. Данное французское авто предпочли купить 215 покупателей, что на 50% меньше показателей за первые три месяца 2018 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:34

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