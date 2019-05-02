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В России продажи полезных продуктов выросли на 13%

Эксперты зафиксировали рост продаж полезных продуктов, что составило 13%. При этом объемы реализации спиртного в апреле сократились на 8%.
В России продажи полезных продуктов выросли на 13%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле зафиксировано повышение продаж здоровых продуктов на 13%. Эксперты уверены, что жители РФ пытаются следовать правильному рациону и откликаются на поддержку ЗОЖ. Согласно статистике компании “Такском”, россияне стали чаще употреблять овощи, фрукты, диетическое мясо, батончики, мюсли и хлебцы. Продажи овощей по итогам апреля показали рост на 11%, а средняя цена на них увеличилась на 5%. Фрукты стали покупать чаще на 9%, а их стоимость поднялась на 6%. Спрос на курицу увеличился на 13%, но данный продукт стал на 9% дороже, чем годом ранее.

Наряду с падением популярности алкоголя россияне стали чаще покупать сахар. Подобную тенденцию замечали в пик антиалкогольной кампании, когда многие граждане СССР занимались самогоноварением. Эксперты также подчеркивают важность правильного питания и здорового образа жизни.



 
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Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:28

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