В России продажи полезных продуктов выросли на 13%





По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле зафиксировано повышение продаж здоровых продуктов на 13%. Эксперты уверены, что жители РФ пытаются следовать правильному рациону и откликаются на поддержку ЗОЖ. Согласно статистике компании “Такском”, россияне стали чаще употреблять овощи, фрукты, диетическое мясо, батончики, мюсли и хлебцы. Продажи овощей по итогам апреля показали рост на 11%, а средняя цена на них увеличилась на 5%. Фрукты стали покупать чаще на 9%, а их стоимость поднялась на 6%. Спрос на курицу увеличился на 13%, но данный продукт стал на 9% дороже, чем годом ранее.Наряду с падением популярности алкоголя россияне стали чаще покупать сахар. Подобную тенденцию замечали в пик антиалкогольной кампании, когда многие граждане СССР занимались самогоноварением. Эксперты также подчеркивают важность правильного питания и здорового образа жизни.