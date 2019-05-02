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Адель впервые после развода упомянула о своих чувствах

Адель опубликовала новое фото, где показала, что преодолевает свои душевные переживания. Певица недавно пережила болезненный развод, потому поклонники решили, что снимок связан именно с этим.
Адель впервые после развода упомянула о своих чувствах

Адель прожила в браке со своим мужем Саймоном Конекки всего два года. Отношения пары длились несколько дольше, их сын родился в 2012 году. Однако недавно они объявили о разводе.

Поклонники активно обсуждают их взаимоотношения. Все внимательно следят за тем, достанется ли половина состояния Адель ее мужу после развода. Также фанаты переживали, с кем останется Анджело. Относительно сына пара приняла решение о совместной опеке.

Певица испытывает невероятное эмоциональное напряжение в связи с этими событиями. Ее новое фото в Instagram, по мнению фанатов, определенно это доказывает. Адель выложила снимок, состоящий из двух частей. На одной половине она изображена плачущей, а на другой – собравшаяся с силами. «Только поймав себя на истинных чувствах ты вспоминаешь, кто ты есть»,- гласит подпись к фото.

Подписчики пишут слова поддержки в адрес певицы, многие уточняют, имеет ли это фото отношение к ее семейным проблемам. Артистка пока не ответила ни на один комментарий.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:58

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