Ольга Рапунцель решила напомнить зрителям «Дома-2», кто самый лучший папа на свете
«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель решила в очередной раз напомнить телезрителям проекта, кто самый лучший папа на свете. По словам длинноволосой красавицы, ее супруг Дмитрий Дмитренко является примером для многих отцов.
Ни для кого не является секретом, что на данный момент Ольга и Дмитрий принимают участие в новом телепроекте под названием «Спаси свою любовь». Рапунцель и Дмитренко пришлось смириться не только с тем, что теперь они живут практически в коммунальной квартире, но и с тем фактом, что их соседями стала пара Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко.
Стоит отметить, что с переездом в общий дом у Ольги и Дмитрия буквально сразу же не сложились отношения с коллективом, однако больше всего конфликтных ситуаций у семейства возникает с Ильей и Ритой. Дело в том, что Яббаров то и дело отказывается от своего новорожденного сына, а спустя несколько часов меняет свое решение.
Так как Савкина является родственницей Рапунцель и Дмитренко, супруги постоянно заступаются за молодую мамочку и отмечают, что Илья не достоин звания родитель. Вчера в социальных сетях появился видеоролик, на котором Ольга опять решила напомнить зрителям телестройки «Дом-2», кто самый лучший папа на свете, а также в очередной раз указать на то, что Яббарову следует равняться на ее мужа.
Нужно сказать, что многие поклонники «Дома-2» поддержали заявление Рапунцель. По мнению телезрителей реалити-шоу, Яббарову долго придется учиться быть хорошим папой.
Ни для кого не является секретом, что на данный момент Ольга и Дмитрий принимают участие в новом телепроекте под названием «Спаси свою любовь». Рапунцель и Дмитренко пришлось смириться не только с тем, что теперь они живут практически в коммунальной квартире, но и с тем фактом, что их соседями стала пара Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко.
Стоит отметить, что с переездом в общий дом у Ольги и Дмитрия буквально сразу же не сложились отношения с коллективом, однако больше всего конфликтных ситуаций у семейства возникает с Ильей и Ритой. Дело в том, что Яббаров то и дело отказывается от своего новорожденного сына, а спустя несколько часов меняет свое решение.
Так как Савкина является родственницей Рапунцель и Дмитренко, супруги постоянно заступаются за молодую мамочку и отмечают, что Илья не достоин звания родитель. Вчера в социальных сетях появился видеоролик, на котором Ольга опять решила напомнить зрителям телестройки «Дом-2», кто самый лучший папа на свете, а также в очередной раз указать на то, что Яббарову следует равняться на ее мужа.
Нужно сказать, что многие поклонники «Дома-2» поддержали заявление Рапунцель. По мнению телезрителей реалити-шоу, Яббарову долго придется учиться быть хорошим папой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:06