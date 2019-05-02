Ольга Рапунцель решила напомнить зрителям «Дома-2», кто самый лучший папа на свете

Ни для кого не является секретом, что на данный момент Ольга и Дмитрий принимают участие в новом телепроекте под названием «Спаси свою любовь». Рапунцель и Дмитренко пришлось смириться не только с тем, что теперь они живут практически в коммунальной квартире, но и с тем фактом, что их соседями стала пара Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко.Стоит отметить, что с переездом в общий дом у Ольги и Дмитрия буквально сразу же не сложились отношения с коллективом, однако больше всего конфликтных ситуаций у семейства возникает с Ильей и Ритой. Дело в том, что Яббаров то и дело отказывается от своего новорожденного сына, а спустя несколько часов меняет свое решение.Так как Савкина является родственницей Рапунцель и Дмитренко, супруги постоянно заступаются за молодую мамочку и отмечают, что Илья не достоин звания родитель. Вчера в социальных сетях появился видеоролик, на котором Ольга опять решила напомнить зрителям телестройки «Дом-2», кто самый лучший папа на свете, а также в очередной раз указать на то, что Яббарову следует равняться на ее мужа.Нужно сказать, что многие поклонники «Дома-2» поддержали заявление Рапунцель. По мнению телезрителей реалити-шоу, Яббарову долго придется учиться быть хорошим папой.