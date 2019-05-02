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Ольга Рапунцель решила напомнить зрителям «Дома-2», кто самый лучший папа на свете

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель решила в очередной раз напомнить телезрителям проекта, кто самый лучший папа на свете. По словам длинноволосой красавицы, ее супруг Дмитрий Дмитренко является примером для многих отцов.

Ольга Рапунцель решила напомнить зрителям «Дома-2», кто самый лучший папа на свете

Ни для кого не является секретом, что на данный момент Ольга и Дмитрий принимают участие в новом телепроекте под названием «Спаси свою любовь». Рапунцель и Дмитренко пришлось смириться не только с тем, что теперь они живут практически в коммунальной квартире, но и с тем фактом, что их соседями стала пара Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко.

Стоит отметить, что с переездом в общий дом у Ольги и Дмитрия буквально сразу же не сложились отношения с коллективом, однако больше всего конфликтных ситуаций у семейства возникает с Ильей и Ритой. Дело в том, что Яббаров то и дело отказывается от своего новорожденного сына, а спустя несколько часов меняет свое решение.

Ольга Рапунцель решила напомнить зрителям «Дома-2», кто самый лучший папа на свете

Так как Савкина является родственницей Рапунцель и Дмитренко, супруги постоянно заступаются за молодую мамочку и отмечают, что Илья не достоин звания родитель. Вчера в социальных сетях появился видеоролик, на котором Ольга опять решила напомнить зрителям телестройки «Дом-2», кто самый лучший папа на свете, а также в очередной раз указать на то, что Яббарову следует равняться на ее мужа.

Нужно сказать, что многие поклонники «Дома-2» поддержали заявление Рапунцель. По мнению телезрителей реалити-шоу, Яббарову долго придется учиться быть хорошим папой.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:06

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