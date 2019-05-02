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В Сети появилась подробная информация об ожидаемой игре GTA VI

В Сети появилась подробная информация об ожидаемой игре с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games. Действия новой части известной серии развернутся в двух городах – Либерти-Сити и Вай-Сити, а игрокам предложат вжиться в образ начинающего преступника.
В Сети появилась подробная информация об ожидаемой игре GTA VI

GTA VI является одной из самых ожидаемых игр, хотя ее анонс еще даже не состоялся. Каждая новая часть знаменитой серии вызывает небывалый ажиотаж среди геймеров, что приводит к рекордным продажам и множеству наград от журналистов и премий. В Сети появилась информация о GTA VI, рассказывающая практически обо всех подробностях ожидаемой игры.

Сюжет развернется в двух городах, уже известных геймерам по прошлым частям этой известной серии – в Либерти-Сити и Вай-Сити. Игроку предстоит вжиться в роль начинающего преступника, поднимающегося по «карьерной лестнице» и завоевывающего все большее уважение и влияние среди своих «коллег». GTA VI начнется в Либерти-Сити, местном аналоге Нью-Йорка, а затем геймеру придется посетить Вай-сити, выполняющий в игровой вселенной роль Майями.

По мере развития сюжета GTA VI игрок превратится из мелкого преступника в настоящего руководителя всей незаконной деятельности этих крупных городов. Судя по всему, игрокам предстоит встретиться с несколькими героями GTA: Vice-City. Новая часть знаменитой серии традиционно получит самое высокое возрастное ограничение, так как в ней будет множество насилия, нецензурных выражений и откровенных сцен.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:08

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