Татьяна Навка показала фигуру в бикини

Татьяна Навка отметила, что в день труда имеет право на отдых, что считает самым логичным. В новой публикации артистка пожелала всем поклонникам добра, мира и отличного настроения. В праздник Первомая поклонники фигуристки ответили ей взаимными пожеланиями. Татьяна Навка находится на отдыхе за границей, однако фигуристка не стала пояснять, какую страну она выбрала для путешествия. На снимке звезда предстала в бикини, сидя на шезлонге в лучах солнца.Спортсменка занимается ледовыми спектаклями, а ее шоу пользовались успехом зимой. Не так давно Татьяна Навка стала одной из главных звезд на закрытии 41-го международного московского кинофестиваля, где показалась перед публикой в элегантном наряде. Летящий образ дополняли украшения Chopard, что заметили ценители роскоши.