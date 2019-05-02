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Татьяна Навка показала фигуру в бикини

Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в сети Instagram новым снимком в бикини. Артистка уехала на отдых в День труда, а также поделилась солнечным настроением.
Татьяна Навка показала фигуру в бикини

Татьяна Навка отметила, что в день труда имеет право на отдых, что считает самым логичным. В новой публикации артистка пожелала всем поклонникам добра, мира и отличного настроения. В праздник Первомая поклонники фигуристки ответили ей взаимными пожеланиями. Татьяна Навка находится на отдыхе за границей, однако фигуристка не стала пояснять, какую страну она выбрала для путешествия. На снимке звезда предстала в бикини, сидя на шезлонге в лучах солнца.

Спортсменка занимается ледовыми спектаклями, а ее шоу пользовались успехом зимой. Не так давно Татьяна Навка стала одной из главных звезд на закрытии 41-го международного московского кинофестиваля, где показалась перед публикой в элегантном наряде. Летящий образ дополняли украшения Chopard, что заметили ценители роскоши.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:39

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