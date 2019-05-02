АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Равшана Куркова рассказала, как пережила болезненное расставание

Российская актриса Равшана Куркова качественно скрывает свою личную жизнь, но накануне стало известно, что артистка пережила болезненное расставание. Звезда дважды состояла в браке, а последний серьезный роман произошел с каскадером Станиславом Румянцевым.
Равшана Куркова рассказала, как пережила болезненное расставание

На данный момент неизвестно, как обстоят дела в личной жизни Равшаны Курковой, однако поклонники уверены, что актриса уже рассталась с молодым бойфрендом. Причиной для таких предположений послужили путешествия актрисы в одиночку или с подругами, отсутствие Румянцева на публичных мероприятиях, а также упомянутые сложности в личной жизни. Равшана Куркова поделилась собственными правилами восприятия разрывов, а также рассказала о сложностях во время расставаний. Актриса советует оставаться спокойными, не устраивать истерики и скандалы, а также не держать боль внутри.

Равшана Куркова уверена, что исчерпавшие себя отношения невозможно спасти. Знаменитость советует приходить к психологу, чтобы выговориться, а в первое время после расставания организовать максимальную занятость.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России продажи полезных продуктов
Урологи дали несколько советов для
Сергей Лазарев рассказал о периоде
Равшана Куркова рассказала, как
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает
YasidDesign показала спасающего от
Ольга Рапунцель решила напомнить
Кейт Миддлтон в честь дня рождения
Джуд Лоу тайно женился на своей
Специалисты NASA обнаружили метеорит,
Зрители «Игры престолов» позавидовали
Ольга Сударкина назвала Алену Рапунцель
В Санкт-Петербурге обнаружен труп с
Составлен рейтинг самых
Ксения Бородина назвала участницу
Ученые установили, что синие киты
Ирина Пинчук рассказала о причинах
Алена Савкина "Рапунцель" может
В Тибете нашли фрагмент челюсти
Пять инвесторов, готовых приступить к
Телеведущая "Дома-2" Юлия Ефременоква
Звезду "Дома-2" Ольгу Рапунцель назвали
Apple заплатит Qualcomm штраф в размере
Дочь Юлии Началовой проводит выходные с
Ксении Бородиной предрекли незавидную
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до
Первый канал вырезал из трансляции
«Ответочка»: Лиза Триандафилиди
В Сети на фото раскрыт дизайн смартфона
Звезда "Дома-2" Маргарита Агибалова
Просмотреть все новости