Равшана Куркова рассказала, как пережила болезненное расставание

На данный момент неизвестно, как обстоят дела в личной жизни Равшаны Курковой, однако поклонники уверены, что актриса уже рассталась с молодым бойфрендом. Причиной для таких предположений послужили путешествия актрисы в одиночку или с подругами, отсутствие Румянцева на публичных мероприятиях, а также упомянутые сложности в личной жизни. Равшана Куркова поделилась собственными правилами восприятия разрывов, а также рассказала о сложностях во время расставаний. Актриса советует оставаться спокойными, не устраивать истерики и скандалы, а также не держать боль внутри.Равшана Куркова уверена, что исчерпавшие себя отношения невозможно спасти. Знаменитость советует приходить к психологу, чтобы выговориться, а в первое время после расставания организовать максимальную занятость.