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Специалисты NASA обнаружили метеорит, способный уничтожить Землю

Специалисты NASA обнаружили большое космическое тело, которое движется в сторону Земли, и, судя по траектории, может столкнуться с ней в 2027 году. Однако ученые настроены оптимистично, считая, что катастрофы можно избежать.
Специалисты NASA обнаружили метеорит, способный уничтожить Землю

Новый космический объект обнаружили ученые NASA и дали ему имя NEO. Его траектория движения располагается таким образом, что приблизительно через 8 лет он может подойти близко к Земле и даже войти в ее силовое поле. Метеорит имеет достаточные размеры для того, чтобы уничтожить нашу планету.

На данный момент ученые разрабатывают различные стратегии реагирования. Они считают, что уклонение от объекта или изменение его траектории возможно, только способ еще предстоит найти.

NASA на данный момент организовывает учения, чтобы отработать реакцию различных спецслужб при возникновении опасности. Ситуацию смоделируют, чтобы отработать действия, понять и исправить ошибки в спасении населения от угроз, исходящих от космических объектов.

Некоторые специалисты считают, что угроза, нависшая над Землей, представляет серьезную опасность. Принимая во внимания тот факт, что пути ее устранения еще неизвестны, то человечеству необходимо быть готовым к самым печальным исходам.

Согласно информации издания Слово и Дело, NASA в настоящий момент проводит детальное исследование траектории движения космического тела. Специалисты считают, что метеорит изменит свой путь со временем.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:46

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