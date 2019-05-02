Дочь Юлии Началовой проводит выходные с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей своего отца Евгения Алдонина. Жена спортсмена Ольга Алдонина рассказала о совместном времяпрепровождении в режиме Stories на своей странице в сети Instagram.
Семейство накануне посетило один из парков Москвы, а вместе с супружеской парой Алдониных поехала дочь футболиста от брака с Юлией Началовой. Юная Вера Алдонина во время семейного отдыха рисовала, обедала с родственниками и часто улыбалась, что было заметно на коротких роликах в Stories. Отец старался уделять равное количество внимания дочери и сыну.
В комментариях под постами Ольги Алдониной публика выразила свое восхищение тем, что супруга футболиста поддерживает Веру Алдонину. Также фолловеры считают, что в компании близких людей дочери певицы будет проще пережить смерть звездной матери.
Семейство накануне посетило один из парков Москвы, а вместе с супружеской парой Алдониных поехала дочь футболиста от брака с Юлией Началовой. Юная Вера Алдонина во время семейного отдыха рисовала, обедала с родственниками и часто улыбалась, что было заметно на коротких роликах в Stories. Отец старался уделять равное количество внимания дочери и сыну.
В комментариях под постами Ольги Алдониной публика выразила свое восхищение тем, что супруга футболиста поддерживает Веру Алдонину. Также фолловеры считают, что в компании близких людей дочери певицы будет проще пережить смерть звездной матери.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:48