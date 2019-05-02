Дочь Юлии Началовой проводит выходные с новой семьей Евгения Алдонина

Семейство накануне посетило один из парков Москвы, а вместе с супружеской парой Алдониных поехала дочь футболиста от брака с Юлией Началовой. Юная Вера Алдонина во время семейного отдыха рисовала, обедала с родственниками и часто улыбалась, что было заметно на коротких роликах в Stories. Отец старался уделять равное количество внимания дочери и сыну.В комментариях под постами Ольги Алдониной публика выразила свое восхищение тем, что супруга футболиста поддерживает Веру Алдонину. Также фолловеры считают, что в компании близких людей дочери певицы будет проще пережить смерть звездной матери.