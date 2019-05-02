Ученые установили, что синие киты появились раньше предполагаемого времени





Ранее в научном сообществе было принято считать, что синие киты приобрели свой нынешний размер примерно 400 тысяч лет назад. Однако в 2006 году в Италии были найдены останки животного этого вида, которые в длину достигали 26 метров. По углеродному анализу установили и возраст окаменелостей. Им было примерно 1,5 миллиона лет. Это означает, что с учетом эволюционных процессов синие киты приобрели свои истинные размеры примерно 4,5-6 миллионов лет назад. Ранее связывали увеличение размеров млекопитающего с изменением климата, в результате чего наступило изобилие пищи в океане.Синий кит - самое большое животное за всю историю Земли. Длина млекопитающего может достигать 33 метра, а вес - 150 тонн. Живут эти гиганты до 110 лет. Чтобы осознать всю величину этого животного, стоит представить, что сердце кита размером с автомобиль. Однако в результате деятельности человека синие киты находятся на грани вымирания.