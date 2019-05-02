В Сети на фото раскрыт дизайн смартфона Moto Z4





Новинка из серии Motorola Z была раскрыта на странице Эвана Бласса в сети Twitter. Ранее в Сеть просочилась фотография и технические характеристики аппарата, но представленный накануне кадр Moto Z4 демонстрирует массу нюансов. Например, дизайн передней камеры с каплевидной структурой, настройку задней камеры с одним объективом, разъем для наушников и отсутствие видимого датчика отпечатков пальцев. Эксперты предполагают, что смартфон сможет поддерживать Moto Mods, что уже дает владельцам Moto Z3 возможность пользоваться сетями 5G в США. Спецификации, представленные на 91Mobiles, указывают на наличие у Moto Z4 сканера отпечатков пальцев, а также заднюю камеру на 48 Мп, использующую технологию Motorola Quad Pixel. Смартфон также сможет иметь режим группового селфи для фронтальной камеры на 25 Мп, похвастаться наличием процессора Qualcomm Snapdragon 675 и батареей емкостью 3600 мАч.Эксперты предполагают, что Moto Z4 не станет конкурировать с флагманскими новинками. Ожидается, что серия OnePlus 7 будет иметь тройные линзы основной камеры, емкую встроенную батарею и более мощный процессор.