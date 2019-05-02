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В Тибете нашли фрагмент челюсти древнего денисовца

Останки древнего денисовского человека были найдены в Тибете в 2000 километрах от Денисовской пещеры в Алтае. Находку обнаружил местный монах.
В Тибете нашли фрагмент челюсти древнего денисовца

Фрагмент челюсти обнаружили в 1980 году в пещере Байшия, но подробно ее изучили только недавно. Специалисты отметили, что найдена крупнейшая деталь останков денисовца из всех, которые прежде удалось встретить, ее возраст составляет почти 160 000 лет. Прежде кости этого древнего человека археологи обнаруживали только в пределах Сибири. Исследователи уверены, что у пещерных обитателей произошли генетические мутации. Они вначале жили в горах Тибета, а после переселились в Сибирь.

Эксперты изучили не только фрагмент челюсти, но и пещеру Байшия. В ней они нашли скребки из камня и останки животных. Возле пещеры ранее обнаружили еще ряд стоянок времен палеолита, что говорит о расселении древних людей на ближайших территориях.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:10

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