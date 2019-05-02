Apple заплатит Qualcomm штраф в размере 4,7 млрд долларов





Совсем недавно компания Qualcomm опубликовала свой отчет за первый квартал 2019 года, а также поделилась прогнозом на следующий период. Согласно представленной информации, организация получит от Apple от 4,5 до 4,7 млрд долларов, именно на такую сумму она увеличила ожидаемую выручку. В отчете также указано, что данный штраф получен в рамках урегулирования патентных споров.Судебные разбирательства между Apple и Qualcomm начались в декабре 2018 года. Тогда вторая компания обвинила «яблочных» в краже информации, представляющей коммерческую тайну. Разбирательства привели к множеству проблем для Apple, и бренд был вынужден приостановить поставки своих iPhone 7, 8 и X в Германию. Только в середине февраля «яблочным» удалось вернуться на данный рынок, причем для этого им пришлось начать продавать исключительно гаджеты на основе чипов Qualcomm, а не Intel.16 апреля стало известно, что обе компании достигли договоренностей и отозвали взаимные судебные иски. Тогда же стало известно, что Apple обязана выплатить Qualcomm штраф, но ничего не сообщалось о его размере. Эксперты отмечали, что сумма должна быть серьезная, иначе бренды вряд ли бы договорились о завершении данного спора, принесшего «яблочным» множество проблем.