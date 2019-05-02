АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Apple заплатит Qualcomm штраф в размере 4,7 млрд долларов

Компания Apple заплатит бренду Qualcomm штраф в размере от 4,5 до 4,7 млрд долларов. Это произойдет в рамках разрешения патентного спора, урегулированного 16 апреля между двумя организациями, уже тогда было известно о выплате, но сумма не называлась.
Apple заплатит Qualcomm штраф в размере 4,7 млрд долларов

Совсем недавно компания Qualcomm опубликовала свой отчет за первый квартал 2019 года, а также поделилась прогнозом на следующий период. Согласно представленной информации, организация получит от Apple от 4,5 до 4,7 млрд долларов, именно на такую сумму она увеличила ожидаемую выручку. В отчете также указано, что данный штраф получен в рамках урегулирования патентных споров.

Судебные разбирательства между Apple и Qualcomm начались в декабре 2018 года. Тогда вторая компания обвинила «яблочных» в краже информации, представляющей коммерческую тайну. Разбирательства привели к множеству проблем для Apple, и бренд был вынужден приостановить поставки своих iPhone 7, 8 и X в Германию. Только в середине февраля «яблочным» удалось вернуться на данный рынок, причем для этого им пришлось начать продавать исключительно гаджеты на основе чипов Qualcomm, а не Intel.
Apple заплатит Qualcomm штраф в размере 4,7 млрд долларов

16 апреля стало известно, что обе компании достигли договоренностей и отозвали взаимные судебные иски. Тогда же стало известно, что Apple обязана выплатить Qualcomm штраф, но ничего не сообщалось о его размере. Эксперты отмечали, что сумма должна быть серьезная, иначе бренды вряд ли бы договорились о завершении данного спора, принесшего «яблочным» множество проблем.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России продажи полезных продуктов
Урологи дали несколько советов для
Сергей Лазарев рассказал о периоде
Равшана Куркова рассказала, как
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает
YasidDesign показала спасающего от
Ольга Рапунцель решила напомнить
Кейт Миддлтон в честь дня рождения
Джуд Лоу тайно женился на своей
Специалисты NASA обнаружили метеорит,
Зрители «Игры престолов» позавидовали
Ольга Сударкина назвала Алену Рапунцель
В Санкт-Петербурге обнаружен труп с
Составлен рейтинг самых
Ксения Бородина назвала участницу
Ученые установили, что синие киты
Ирина Пинчук рассказала о причинах
Алена Савкина "Рапунцель" может
В Тибете нашли фрагмент челюсти
Пять инвесторов, готовых приступить к
Телеведущая "Дома-2" Юлия Ефременоква
Звезду "Дома-2" Ольгу Рапунцель назвали
Apple заплатит Qualcomm штраф в размере
Дочь Юлии Началовой проводит выходные с
Ксении Бородиной предрекли незавидную
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до
Первый канал вырезал из трансляции
«Ответочка»: Лиза Триандафилиди
В Сети на фото раскрыт дизайн смартфона
Звезда "Дома-2" Маргарита Агибалова
Просмотреть все новости