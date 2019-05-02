Первый канал вырезал из трансляции выступление Настасьи Самбурской

Мероприятие состоялось 20 апреля в Кремлевском дворце, а телеканал показал церемонию 1 мая. По словам Самбурской, она стала обладательницей премии «Открытие» и спела песню «Алеша, Ша», но представители Первого канала этот момент решили убрать во время трансляции. Причиной этого она считает личную неприязнь со стороны продюсеров.С 2016 года Настасья Самбурская записывает собственные песни. Дебютировала на сцене она с треком «Плохие мальчики», а к нынешнему времени в ее активе уже несколько синглов, также актриса готовит к выходу полноформатный альбом. Она собирается продолжать как певческую деятельность, так и далее сниматься в кино.