Первый канал вырезал из трансляции выступление Настасьи Самбурской
Настасья Самбурская рассказала, что Первый канал вырезал ее выступление на премии «Шансон года». Такими подробностями она поделилась в личном микроблоге.
Мероприятие состоялось 20 апреля в Кремлевском дворце, а телеканал показал церемонию 1 мая. По словам Самбурской, она стала обладательницей премии «Открытие» и спела песню «Алеша, Ша», но представители Первого канала этот момент решили убрать во время трансляции. Причиной этого она считает личную неприязнь со стороны продюсеров.
С 2016 года Настасья Самбурская записывает собственные песни. Дебютировала на сцене она с треком «Плохие мальчики», а к нынешнему времени в ее активе уже несколько синглов, также актриса готовит к выходу полноформатный альбом. Она собирается продолжать как певческую деятельность, так и далее сниматься в кино.
Мероприятие состоялось 20 апреля в Кремлевском дворце, а телеканал показал церемонию 1 мая. По словам Самбурской, она стала обладательницей премии «Открытие» и спела песню «Алеша, Ша», но представители Первого канала этот момент решили убрать во время трансляции. Причиной этого она считает личную неприязнь со стороны продюсеров.
С 2016 года Настасья Самбурская записывает собственные песни. Дебютировала на сцене она с треком «Плохие мальчики», а к нынешнему времени в ее активе уже несколько синглов, также актриса готовит к выходу полноформатный альбом. Она собирается продолжать как певческую деятельность, так и далее сниматься в кино.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:28