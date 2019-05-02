Facebook работает над обновлением к Instagram





Разработанная IT-гигантом соцсеть ныне активно меняется, но сейчас компания трудится над нововведением, которое может существенно изменить привычную работу Instagram. Вскоре сайт начнет тестировать вариант оформления, где станет отсутствовать счетчик лайков под постами. Авторы проекта из Facebook заявили, что так они намерены принудить юзеров больше внимания обращать на сам контент, а не гнаться за лайками.Изменится также и дизайн Facebook. Он будет более минималистическим, о чем заявил глава компании Марк Цукерберг. Для портала разработчики выпустят более удобную вариацию Messenger.