Ольга Сударкина назвала Алену Рапунцель "ужасной матерью"

Произошедший конфликт между Ильей Яббаровым и Аленой Савкиной то и дело обсуждают бывшие и теперешние участники проекта "Дом-2". Многие увидели в числе виновных и нынешнюю избранницу саратовского шансонье Маргариту Ларченко. Так, Александра Гоазис обрушилась с критикой на девушку и ее избранника за то, что они никак не могут наладить отношения с матерью ребенка Яббарова хотя бы ради него самого.Однако Ольга Сударкина придерживается другого мнения. В своем блоге в Instagram звезда реалити-шоу "Дом-2" отметила, что ей нравится Маргарита Ларченко за мудрость и сдержанность. А в сложившейся ситуации, по мнению экс-проектантки, девушка ведет себя более чем тактично. Поведением же Алены Савкиной она крайне недовольна, так как бывшая участница "Дома-2", даже будучи беременной, разрабатывала стратегии для заработка, не переживая за здоровье своего малыша.