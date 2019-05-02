АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Ольга Сударкина назвала Алену Рапунцель "ужасной матерью"

Экс-проектантка Ольга Сударкина раскритиковала поведение Алены Рапунцель, назвав ее "ужасной матерью". В то же время Маргарита Ларченко, подчеркнула звезда реалити, ведет себя более чем тактично.
Ольга Сударкина назвала Алену Рапунцель "ужасной матерью"

Произошедший конфликт между Ильей Яббаровым и Аленой Савкиной то и дело обсуждают бывшие и теперешние участники проекта "Дом-2". Многие увидели в числе виновных и нынешнюю избранницу саратовского шансонье Маргариту Ларченко. Так, Александра Гоазис обрушилась с критикой на девушку и ее избранника за то, что они никак не могут наладить отношения с матерью ребенка Яббарова хотя бы ради него самого.

Однако Ольга Сударкина придерживается другого мнения. В своем блоге в Instagram звезда реалити-шоу "Дом-2" отметила, что ей нравится Маргарита Ларченко за мудрость и сдержанность. А в сложившейся ситуации, по мнению экс-проектантки, девушка ведет себя более чем тактично. Поведением же Алены Савкиной она крайне недовольна, так как бывшая участница "Дома-2", даже будучи беременной, разрабатывала стратегии для заработка, не переживая за здоровье своего малыша.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России продажи полезных продуктов
Урологи дали несколько советов для
Сергей Лазарев рассказал о периоде
Равшана Куркова рассказала, как
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает
YasidDesign показала спасающего от
Ольга Рапунцель решила напомнить
Кейт Миддлтон в честь дня рождения
Джуд Лоу тайно женился на своей
Специалисты NASA обнаружили метеорит,
Зрители «Игры престолов» позавидовали
Ольга Сударкина назвала Алену Рапунцель
В Санкт-Петербурге обнаружен труп с
Составлен рейтинг самых
Ксения Бородина назвала участницу
Ученые установили, что синие киты
Ирина Пинчук рассказала о причинах
Алена Савкина "Рапунцель" может
В Тибете нашли фрагмент челюсти
Пять инвесторов, готовых приступить к
Телеведущая "Дома-2" Юлия Ефременоква
Звезду "Дома-2" Ольгу Рапунцель назвали
Apple заплатит Qualcomm штраф в размере
Дочь Юлии Началовой проводит выходные с
Ксении Бородиной предрекли незавидную
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до
Первый канал вырезал из трансляции
«Ответочка»: Лиза Триандафилиди
В Сети на фото раскрыт дизайн смартфона
Звезда "Дома-2" Маргарита Агибалова
Просмотреть все новости