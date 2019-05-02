Ирина Пинчук рассказала о причинах ухода с проекта "Дом-2"

Ирина Пинчук перед уходом с проекта "Дом-2" отправилась в отпуск на две недели, где, по ее словам, многое поняла. Она вернулась и осознала, что ей нравится свободная жизнь, а быть под камерами желание пропало. Еще одной причиной ухода стало то, что все друзья эффектной брюнетки переместились в другое шоу, а новым участникам не интересны чужие проблемы.Именно поэтому Ирина Пинчук решила уйти. Своим решением, нужно отметить, она шокировала даже бывшего избранника Валерия Блюменкранца, ведь мужчина узнал о нем за несколько часов до Лобного места, где экс-проектантка попрощалась со всеми коллегами. Сразу после ухода Ирина Пинчук удалила в своем микроблоге в Instagram отметку об участии в реалити и указала, что по вопросам сотрудничества все желающие могут обращаться к ней в директ.