Алена Савкина "Рапунцель" может навсегда уехать во Владивосток

Бывшая возлюбленная Ильи Яббарова Алена Савкина заговорила о переезде в родной Владивосток. На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" поинтересовалась у подписчиков, что они посоветуют ей сделать, чтобы было лучше маленькому сыну Богдану. Совсем недавно девушка собиралась вернуться обратно в Периметр или же обосноваться в Москве, однако изменила свое мнение.Возможно, причиной столь радикального решения стали постоянные конфликты Алены Савкиной с отцом ее ребенка - участником проекта "Дом-2" Ильей Яббаровым. Саратовскому шансонье так и не удалось наладить отношения с бывшей возлюбленной, в чем препятствует его нынешняя избранница Маргарита Ларченко.