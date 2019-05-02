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Алена Савкина "Рапунцель" может навсегда уехать во Владивосток

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Савкина всерьез задумалась о том, чтобы уехать во Владивосток, где она сможет жить вместе с сыном Богданом спокойно и без стрессов. Совсем недавно девушка задумывалась над вариантом проживания в Москве, однако резко поменяла свое мнение.
Алена Савкина "Рапунцель" может навсегда уехать во Владивосток

Бывшая возлюбленная Ильи Яббарова Алена Савкина заговорила о переезде в родной Владивосток. На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" поинтересовалась у подписчиков, что они посоветуют ей сделать, чтобы было лучше маленькому сыну Богдану. Совсем недавно девушка собиралась вернуться обратно в Периметр или же обосноваться в Москве, однако изменила свое мнение.

Возможно, причиной столь радикального решения стали постоянные конфликты Алены Савкиной с отцом ее ребенка - участником проекта "Дом-2" Ильей Яббаровым. Саратовскому шансонье так и не удалось наладить отношения с бывшей возлюбленной, в чем препятствует его нынешняя избранница Маргарита Ларченко.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:12

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