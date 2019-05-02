Составлен топ-10 зловещих автомобилей, с которыми лучше не связываться
Известный видеоблогер Че Дюрена составил топ-10 самых зловещих автомобилей. Все транспортные средства, представленные в списке, невероятным образом связаны с трагическими случаями или обросли жуткими городскими легендами.
Phaeton наследника престола Австро-Венгрии Франца Фердинанда, убийство которого спровоцировало начало Первой мировой войны.
Лимузин JFK SS 100 X, во время езды в котором преступник-одиночка застрелил американского лидера Джона Кеннеди.
Ford Deluxe, принадлежавший парочке жестоких убийц Бонни и Клайду.
Porsche 550 Spyder, в котором погиб актер Джеймс Дин, любимец американской публики.
Автобус-приведение Ghost Bus и мистическая машина Ghost Crash. Эти транспортные средства никто никогда не видел, но легенды гласят, что они гнались за многими автомобилистами, оказавшимися ночью на пустынных трассах.
Отечественная черная Волга попала в список из-за дизайна, считавшегося пугающим.
Renault Megane мог заводиться без участия хозяина, он жутко ревел и даже подпрыгивал.
Le Mans Disaster, который потерпел аварию во время автогонок, а его обломки унесли жизни 83 зрителей.
Dodge 330 1964 года, называемый «самым злобным автомобилем Америки». Все его собственники умирали, причем неестественной смертью.
Phaeton наследника престола Австро-Венгрии Франца Фердинанда, убийство которого спровоцировало начало Первой мировой войны.
Лимузин JFK SS 100 X, во время езды в котором преступник-одиночка застрелил американского лидера Джона Кеннеди.
Ford Deluxe, принадлежавший парочке жестоких убийц Бонни и Клайду.
Porsche 550 Spyder, в котором погиб актер Джеймс Дин, любимец американской публики.
Автобус-приведение Ghost Bus и мистическая машина Ghost Crash. Эти транспортные средства никто никогда не видел, но легенды гласят, что они гнались за многими автомобилистами, оказавшимися ночью на пустынных трассах.
Отечественная черная Волга попала в список из-за дизайна, считавшегося пугающим.
Renault Megane мог заводиться без участия хозяина, он жутко ревел и даже подпрыгивал.
Le Mans Disaster, который потерпел аварию во время автогонок, а его обломки унесли жизни 83 зрителей.
Dodge 330 1964 года, называемый «самым злобным автомобилем Америки». Все его собственники умирали, причем неестественной смертью.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:45