Составлен топ-10 зловещих автомобилей, с которыми лучше не связываться





Phaeton наследника престола Австро-Венгрии Франца Фердинанда, убийство которого спровоцировало начало Первой мировой войны.Лимузин JFK SS 100 X, во время езды в котором преступник-одиночка застрелил американского лидера Джона Кеннеди.Ford Deluxe, принадлежавший парочке жестоких убийц Бонни и Клайду.Porsche 550 Spyder, в котором погиб актер Джеймс Дин, любимец американской публики.Автобус-приведение Ghost Bus и мистическая машина Ghost Crash. Эти транспортные средства никто никогда не видел, но легенды гласят, что они гнались за многими автомобилистами, оказавшимися ночью на пустынных трассах.Отечественная черная Волга попала в список из-за дизайна, считавшегося пугающим.Renault Megane мог заводиться без участия хозяина, он жутко ревел и даже подпрыгивал.Le Mans Disaster, который потерпел аварию во время автогонок, а его обломки унесли жизни 83 зрителей.Dodge 330 1964 года, называемый «самым злобным автомобилем Америки». Все его собственники умирали, причем неестественной смертью.