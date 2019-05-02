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Телеведущая "Дома-2" Юлия Ефременоква проявляет нездоровый интерес к Саймону Марданшину

Телеведущая Юлия Ефременкова стала проявлять нездоровый интерес к участнику реалити "Дом-2" Саймону Марданшину, считают телезрители. Она то и дело пытается поссорить его с Анастасией Якуб.
Телеведущая "Дома-2" Юлия Ефременоква проявляет нездоровый интерес к Саймону Марданшину

Не так давно телеведущая шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова закрутила бурный роман с участником проекта Мондезиром Свет-Амуром, однако быстро охладела к молодому человеку. Похоже, теперь звезде нравится другой молодой человек - Саймон Марданшин, избранник Анастасии Якуб. Телеведущая то и дело пытается вывести из себя тихую и скромную проектантку, вместо того, чтобы помочь ей наладить отношения с молодым человеком.

Более того, Юлия Ефременкова интересуется у участницы проекта "Дом-2" вопросом происходящего между ней и Саймоном Марданшиным "волшебства". Недавно телеведущая спросила у девушки, как часто у них оно происходит. Учитывая, что Марданшин попадает под типаж мужчин, которые нравятся Ефременковой, она явно проявляет к нему нездоровый интерес.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:57

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