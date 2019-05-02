Ксении Бородиной предрекли незавидную участь Александры Черно

Ксения Бородина в своем микроблоге в Instagram делится всеми подробностями своего отдыха за границей. Поклонники заметили, что телеведущая, соблюдающая до отдыха строгую диету, явно дала себе расслабиться. Недавно она показала снимок из ресторана, отметив, что уже успела попробовать четыре вида мяса, а впереди ее ждет вкусный пирог и турецкие десерты.Кроме того, Ксения Бородина рассказала, что на отдыхе еда буквально завладела всеми ее мыслями и желаниями. Фолловеры тут же отметили, что если звезда не сбавит темп, вскоре ее может ждать печальная участь Александры Черно, которая никак не может избавиться от лишнего веса, несмотря на все усилия.Многие заметили, что щеки Ксении Бородиной, которая не пробыла на отдыхе еще и недели, уже заметно поправились и округлились, хотя ранее телеведущая славилась своей стройной фигурой и соблазнительными формами.