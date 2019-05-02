«Ответочка»: Лиза Триандафилиди показала обнаженную грудь в ответ на критику хейтеров





После расставания с Алексеем Чайчицем Лиза Триандафилиди не упускает возможности продемонстрировать свою красоту, тем более, в конце прошлого года красотка перенесла операцию по увеличению груди, получив заветный третий с половиной размер. Экс-проектантка то и дело показывала снимки с обнаженных фотосессий, а недавно даже запостила видео, после которого получила массу критики со стороны поклонников.Лизу Триандафилиди тут же раскритиковали хейтеры, указав на то, что ее грудь после пластики выглядит ужасно и "висит до живота". Чтобы ответить на обидные слова, звезда проекта "Дом-2" опубликовала в stories в Instagram новый снимок, где показала свою грудь обнаженной крупным планом. «Ответочка всем тем», — прокомментировала Триандафилиди фото.На снимке звезда реалити предстала без одежды в ванной комнате, а самые пикантные места закрыла веселыми смайлами. Тем не менее, и без того можно увидеть, что старания девушки не прошли зря, ведь теперь ее грудь выглядит упругой и совсем не висит.