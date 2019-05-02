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Звезда "Дома-2" Маргарита Агибалова терпит унижения от мужа

Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Марсо (Агибалова) терпит унижения от своего мужа. Многие фолловеры оказались поражены таким поведением мужчины и реакцией на него бывшей проектантки.
Звезда "Дома-2" Маргарита Агибалова терпит унижения от мужа

Многие считают, что пара Павла Марсо и Риты Агибаловой живет как в сказке. Недавно супруги приобрели виллу на Кипре, куда переехали на постоянное место жительства, отметили пятилетие совместной жизни, но мало что рассказывали о своих проблемах. Однако на деле, как оказалось, в жизни бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" не все так радужно.

Благодаря последней публикации Маргариты Агибаловой-Марсо в Instagram стало понятно, что ее супруг иногда прибегает к фэтшеймингу, а иначе говоря, упрекает возлюбленную в наличии лишнего веса, намекая, что она не так стройна и хрупка, как ему хотелось бы. Экс-проектантка опубликовала снимок в спортивной форме и подписала его словами о том, что если она не будет бегать, через 10 лет станет жирной и перестанет нравиться своему супругу. По словам звезды реалити, об этом он сказал ей сам. Сначала ей хотелось расплакаться, а затем она поняла, что таким способом избранник дает ей мотивацию держать себя в форме.
Звезда "Дома-2" Маргарита Агибалова терпит унижения от мужа

Нужно отметить, что мнение большинства фолловеров оказалось иным. Многие указали Маргарите Марсо на то, что это не мотивация, а оскорбление со стороны любящего человека, так как чувства возникают вне зависимости от показателей веса. Агибаловой посоветовали смотреть на ситуацию по-другому, так как мужчина должен любить избранницу в любом весе, тем более, неизвестно, как через 10 лет будет выглядеть сам Павел Марсо.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:15

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