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«Малыш крупный»: Колисниченко объяснила свой необъятный живот

Звезда проекта "Дом-2" Катя Колисниченко счастлива в ожидании рождения первенца, а потому делится со своими поклонниками в Instagram всеми подробностями протекающей беременности. В ответ на замечания о слишком большом животе звезда реалити отметила, что малыш будет крупным.
«Малыш крупный»: Колисниченко объяснила свой необъятный живот

С самого начала беременности Катя Колисниченко общалась со своими фолловерами, прося их рассказать о своем опыте. Многие отмечали, что для 25-ой недели у девушки очень большой живот. Однако теперь стало понятно, почему. Сегодня звезда реалити опубликовала снимок с последнего, третьего УЗИ, где видно, что малыш будет крупным. Катя Колисниченко отметила, что у нее родится сын.

"Ну вот, нашему крохе в моём животике уже чуть больше 30 недель! Сегодня было плановое УЗИ, 3-й скрининг, — рассказала Колисниченко в микроблоге. — В общем, малыш крупный! Вес 1,7 кг вместо положенного 1,4 кг. А вы мне говорите: живот большой! Теперь поняли, почему?"- пишет девушка.

«Малыш крупный»: Колисниченко объяснила свой необъятный живот

Многие в комментариях порадовались за будущих родителей, однако нашлись и те, кто отметил, что показывать живот нежелательно до родов, согласно суеверию. Видимо, Катя Колисниченко не верит в подобные приметы, раз показывает живот крупным планом, не стесняясь.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:58

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