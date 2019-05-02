Планшет iPad 2 от Apple официально признали устаревшим





Apple выпустила интернет-планшет второго поколения iPad 2 в 2011 году, а сняла его с производства в 2014 году. Однако корпорация продолжала поддерживать гаджеты этой серии: ежегодно для них разрабатывались обновления, обеспечивалось функционирование операционной системы iOS. iPad 2 называют одним из самых любимых аппаратов производителя.По словам экспертов, начиная с 1 мая, авторизованные сервисные центры Apple перестанут получать запчасти и детали, необходимые для ремонта iPad 2. Теперь при поломке аппарата ответственность за его восстановление будет нести владелец.