Планшет iPad 2 от Apple официально признали устаревшим
С 1 мая корпорация Apple прекращает рассылать обновления для планшета iPad 2. Таким образом устройство официально вошло в перечень устаревших гаджетов.
Apple выпустила интернет-планшет второго поколения iPad 2 в 2011 году, а сняла его с производства в 2014 году. Однако корпорация продолжала поддерживать гаджеты этой серии: ежегодно для них разрабатывались обновления, обеспечивалось функционирование операционной системы iOS. iPad 2 называют одним из самых любимых аппаратов производителя.
По словам экспертов, начиная с 1 мая, авторизованные сервисные центры Apple перестанут получать запчасти и детали, необходимые для ремонта iPad 2. Теперь при поломке аппарата ответственность за его восстановление будет нести владелец.
Apple выпустила интернет-планшет второго поколения iPad 2 в 2011 году, а сняла его с производства в 2014 году. Однако корпорация продолжала поддерживать гаджеты этой серии: ежегодно для них разрабатывались обновления, обеспечивалось функционирование операционной системы iOS. iPad 2 называют одним из самых любимых аппаратов производителя.
По словам экспертов, начиная с 1 мая, авторизованные сервисные центры Apple перестанут получать запчасти и детали, необходимые для ремонта iPad 2. Теперь при поломке аппарата ответственность за его восстановление будет нести владелец.
Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:26