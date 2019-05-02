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Ксения Бородина сильно обгорела под солнцем Дубая

Ксения Бородина в своем блоге в Instagram пожаловалась своим подписчикам, что сильно обгорела под солнцем Дубая. Звезда недавно отправилась на отдых вместе с семьей.
Ксения Бородина сильно обгорела под солнцем Дубая

Ксения Бородина опубликовала новую фотографию, где предстала в солнцезащитных очках. В подписи к публикации звезда проекта "Дом-2" написала, что те, кто вчера обгорел, сегодня ходят в очках. Не так давно телеведущая отправилась вместе с семьей в Дубай, где они проводят майские праздники.

За считанные часы публикация Ксении Бородиной собрала множество лайков и комментариев, поклонники посочувствовали звезде и пожелали поскорее избавиться от неприятных ощущений. Нашлись и те, кто раскритиковал звезду "Дома-2", отметив, что она обгорела, несмотря на применение дорогих кремов с защитой от солнца.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:19

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