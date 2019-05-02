Ксения Бородина сильно обгорела под солнцем Дубая

Ксения Бородина опубликовала новую фотографию, где предстала в солнцезащитных очках. В подписи к публикации звезда проекта "Дом-2" написала, что те, кто вчера обгорел, сегодня ходят в очках. Не так давно телеведущая отправилась вместе с семьей в Дубай, где они проводят майские праздники.За считанные часы публикация Ксении Бородиной собрала множество лайков и комментариев, поклонники посочувствовали звезде и пожелали поскорее избавиться от неприятных ощущений. Нашлись и те, кто раскритиковал звезду "Дома-2", отметив, что она обгорела, несмотря на применение дорогих кремов с защитой от солнца.