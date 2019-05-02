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Наталья Рудова проводит майские каникулы в Турции, а Аглая Тарасова – в Швейцарии

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса устроили себе майские каникулы, разъехавшись по разным уголкам Земли и посылая поклонникам приветы в виде красочных фотографий. Аглая Тарасова отправилась в Швейцарию, а Наталья Рудова решила отдохнуть в Турции.
Наталья Рудова проводит майские каникулы в Турции, а Аглая Тарасова – в Швейцарии

Звезда «Татьяниного дня» обнародовала в Instagram-микроблоге фото из солнечного региона и сообщила, что остановилась в роскошном отеле, где в это время устраивают самые «крутые вечеринки». В кадре Рудова позирует в ярко-желтом мини-платье с широкой улыбкой на лице, давая понять подписчикам, что очень рада отпуску в Турции.
Наталья Рудова проводит майские каникулы в Турции, а Аглая Тарасова – в Швейцарии

Экс-возлюбленная Милаша Биковича Аглая Тарасова уехала в Швейцарию. Актриса счастлива, что ей представилась возможность на майские каникулы «отдохнуть душой и телом на Люцернском озере». Знаменитость опубликовала в своем микроблоге несколько красочных снимков, показав себя в купальнике у бассейна на фоне шикарного пейзажа.

На одном из фото Тарасова запечатлена в алом платье с обнаженными плечами. Наряд открыл взору поклонников татуировку в виде ласточки на теле звезды. До расставания с Биковичем Тарасова предпочитала проводить отпуск с ним. Теперь в заграничную поездку актриса отправилась в компании своей матери Ксении Раппопорт.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:36

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