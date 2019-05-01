Предсказывающие генные взаимодействия алгоритмы могут сделать лечение рака более эффективным





Существующие методы лечения злокачественных образований, такие как химиотерапия, включают неселективные агенты и вызывают некоторые побочные эффекты. Разработаны также способы борьбы с раком, названные «синтетическим летальным взаимодействием».Разработанный британскими специалистами алгоритм Slant способен предсказать участок появления этих структур. Нейросеть использует данные о доступном взаимодействии между генами, которое можно использовать как мишень для раковых клеток, где они будут эффективно уничтожаться.