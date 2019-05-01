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Предсказывающие генные взаимодействия алгоритмы могут сделать лечение рака более эффективным
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Предсказывающие генные взаимодействия алгоритмы могут сделать лечение рака более эффективным

В мире ежегодно диагностируется более 12 млн новых случаев онкологических заболеваний. Специалисты университета Сассекса считают, что сетевые алгоритмы, обученные предсказывать генные взаимодействия, можно использовать для повышения эффективности лечения рака.
Предсказывающие генные взаимодействия алгоритмы могут сделать лечение рака более эффективным

Существующие методы лечения злокачественных образований, такие как химиотерапия, включают неселективные агенты и вызывают некоторые побочные эффекты. Разработаны также способы борьбы с раком, названные «синтетическим летальным взаимодействием».

Разработанный британскими специалистами алгоритм Slant способен предсказать участок появления этих структур. Нейросеть использует данные о доступном взаимодействии между генами, которое можно использовать как мишень для раковых клеток, где они будут эффективно уничтожаться.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:36

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