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Смартфон OnePlus 7 Pro получит ОЗУ на 12 ГБ

Смартфон OnePlus 7 Pro с ОЗУ с 12 ГБ ОЗУ засветился на бенчмарке Geekbench. Гаджет получит 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-экран. Проведение официальной презентации новинки запланировано на 14 мая.
Смартфон OnePlus 7 Pro получит ОЗУ на 12 ГБ

Мобильное устройство функционирует на основе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm и работает на операционной системе Android 9 Pie. Появление на рынке смартфона предполагается в нескольких версиях, они отличаются объёмом памяти: 6 и 128 ГБ, 8 и 256 ГБ, 12 и 256 ГБ. На европейском рынке новинку предложат за 749 и 849 евро. Соотношение сторон дисплея составляет 19,5:9, имеется встроенный дактилоскоп. Девайс получил двойную основную камеру на 16 + 8 Мп, у фронтального модуля установлен датчик на 16 Мп. Аккумулятор имеет емкость в 4 тыс. мАч, технически предусмотрена возможность быстрой подзарядки Warp Charge. Покупателям предложат следующие цвета корпуса OnePlus 7 Pro: серый, синий и коричневый.

Одна из версий поддерживает сети новой генерации 5G. Специалисты Geekbench оценили производительность новинки в 3551 балл в однопоточном тесте и 11012 балла в многопоточном.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:20

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