Смартфон OnePlus 7 Pro получит ОЗУ на 12 ГБ





Мобильное устройство функционирует на основе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm и работает на операционной системе Android 9 Pie. Появление на рынке смартфона предполагается в нескольких версиях, они отличаются объёмом памяти: 6 и 128 ГБ, 8 и 256 ГБ, 12 и 256 ГБ. На европейском рынке новинку предложат за 749 и 849 евро. Соотношение сторон дисплея составляет 19,5:9, имеется встроенный дактилоскоп. Девайс получил двойную основную камеру на 16 + 8 Мп, у фронтального модуля установлен датчик на 16 Мп. Аккумулятор имеет емкость в 4 тыс. мАч, технически предусмотрена возможность быстрой подзарядки Warp Charge. Покупателям предложат следующие цвета корпуса OnePlus 7 Pro: серый, синий и коричневый.Одна из версий поддерживает сети новой генерации 5G. Специалисты Geekbench оценили производительность новинки в 3551 балл в однопоточном тесте и 11012 балла в многопоточном.