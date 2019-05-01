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Эксперты признали авокадо экологически вредным фруктом

Авокадо всегда считалось одним из популярнейших плодов в кругу любителей здорового питания. Однако эксперты выяснили, что фрукт очень вредит экологии, и теперь владельцы кафе в Великобритании отказываются от его закупок.
Эксперты признали авокадо экологически вредным фруктом

Авокадо является высококалорийным продуктом, насыщенным жирами. Жители разных стран регулярно включают данный плод в свой рацион. Фрукт употребляют в обычном виде или добавляют его в салаты. Во всем мире с каждым годом популярность продукта возрастает, а вместе с тем увеличивается негативное воздействие на экологию планеты. В Южной Африке для разведения деревьев авокадо уничтожают леса, насаждения обрабатываются химическими веществами, попадающими в атмосферу, грунт, водоемы. Такое земледелие ведет к увеличению губительного для Земли парникового эффекта.

Владельцы британских кафе решают вопрос о полном отказе от закупок этих фруктов, считая, что такие деревья вредят экологии. Эксперты предлагают решить проблему путем снижения количества потребляемых в пищу плодов, а также сокращения плантаций авокадо.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:52

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