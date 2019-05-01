Эксперты признали авокадо экологически вредным фруктом





Авокадо является высококалорийным продуктом, насыщенным жирами. Жители разных стран регулярно включают данный плод в свой рацион. Фрукт употребляют в обычном виде или добавляют его в салаты. Во всем мире с каждым годом популярность продукта возрастает, а вместе с тем увеличивается негативное воздействие на экологию планеты. В Южной Африке для разведения деревьев авокадо уничтожают леса, насаждения обрабатываются химическими веществами, попадающими в атмосферу, грунт, водоемы. Такое земледелие ведет к увеличению губительного для Земли парникового эффекта.Владельцы британских кафе решают вопрос о полном отказе от закупок этих фруктов, считая, что такие деревья вредят экологии. Эксперты предлагают решить проблему путем снижения количества потребляемых в пищу плодов, а также сокращения плантаций авокадо.