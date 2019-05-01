Aston Martin представил Vantage AMR с механической коробкой передач





Обновлённый Vantage будет отличаться семиступенчатой коробкой передач со специальной схемой переключения и функцией AMSHIFT. Двигатель оставили без изменений: объём составит 4,0 литра, мощность - 510 л.с., крутящий момент - 625 Нм. Автомобиль Vantage на «механике» разгоняется до 96 км/ч за 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 314 км/ч.Новинка будет выпущена малым тиражом – всего 200 единиц. Основная часть будет представлена в четырёх цветах: белом, синем, сером и чёрном. Кроме этого, выйдет специальная версия Vantage 59 в зелёном цвете с акцентами лаймового оттенка.Стоимость автомобиля Aston Martin Vantage AMR составляет 12,6 миллионов рублей, а спецверсии Vantage 59 – 13,9 миллионов рублей.