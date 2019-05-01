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Huawei готовит к выпуску первый телевизор с 5G-модулем
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Huawei готовит к выпуску первый телевизор с 5G-модулем

Компания Huawei нацелена на покорение телевизионного рынка. В текущем году китайский бренд планирует представить первое TV-устройство с 5G-модулем и высококачественным дисплеем с разрешением 8K.
Huawei готовит к выпуску первый телевизор с 5G-модулем

О планах известного производителя смартфонов и ноутбуков сообщают некоторые сетевые источники, хотя официального подтверждения информации пока не поступало. Согласно имеющимся сведениям, телевизор Huawei с поддержкой 5G-сетей и высококачественным экраном сможет обрабатывать различный контент, обеспечит возможность просмотра видео с 360-градусным обзором.

Китайская компания, как и ее основные конкуренты Samsung, LG и Sony, делает ставку на устройства с экраном 8K. 5G TV позволят создать в доме экосистему с подключением различных «умных» приборов. Остальные особенности телевизора Huawei пока неизвестны, но эксперты предполагают, что новинка получит высокий ценник.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:38

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