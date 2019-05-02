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Учёные рассказали, чем можно заменить спорт, чтобы похудеть

Спорт является эффективным, но не единственный способом похудеть. Учёные рассказали, что заменить его можно витамином С.
Учёные рассказали, чем можно заменить спорт, чтобы похудеть

Учёные провели исследование и выяснили, что аскорбиновая кислота оказывает на сердечно-сосудистую систему то же действие, что и занятия спортом. У людей с лишним весом повышается уровень эндотелина-1. Это гормон, вызывающий сужение сосудов, что приводит к замедлению кровотока, ухудшению трофики органов. Вышеперечисленные факторы увеличивают риск заболеваний сосудистой системы.

Установлено, что витамин С, как и занятия спортом, угнетает активность эндотелина и нормализует функции сосудов. Однако стоит отметить, что аскорбиновая кислота может лишь частично заменить спорт, так как не имеет такого сильного общего воздействия на организм.



 
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Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 01:15

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