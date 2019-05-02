Учёные рассказали, чем можно заменить спорт, чтобы похудеть





Учёные провели исследование и выяснили, что аскорбиновая кислота оказывает на сердечно-сосудистую систему то же действие, что и занятия спортом. У людей с лишним весом повышается уровень эндотелина-1. Это гормон, вызывающий сужение сосудов, что приводит к замедлению кровотока, ухудшению трофики органов. Вышеперечисленные факторы увеличивают риск заболеваний сосудистой системы.Установлено, что витамин С, как и занятия спортом, угнетает активность эндотелина и нормализует функции сосудов. Однако стоит отметить, что аскорбиновая кислота может лишь частично заменить спорт, так как не имеет такого сильного общего воздействия на организм.