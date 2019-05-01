«Врываемся в май?!»: Певица Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость разместила в личном блоге «жаркое» фото, где она запечатлена в раздельном белом купальнике на фоне зеленых растений, расположенных рядом с волейбольной площадкой. Образ звезды был дополнен соломенной шляпой. Всего за несколько часов фотографию стройной Натальи Чистяковой-Ионовой положительно оценили больше 30 000 пользователей.В комментарии к кадру звезда написала: «Ну что?! Врываемся в май?!». Фолловеры принялись активно обсуждать новый пост кумира. Некоторые расхваливали спортивную форму артистки, другие обратили внимание, что сейчас во многих российских городах не столь тепло, чтобы «врываться в май» в одном бикини. Кто-то из подписчиков поинтересовался, где она проводит время: «На даче? На Гавайях?», «Круто, где так тепло?!». Глюкоза не стала отвечать на все вопросы, продолжая сохранять интригу для фанатов.