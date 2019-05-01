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Ученые обнаружили новый механизм регенерации клеток сосудов
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Ученые обнаружили новый механизм регенерации клеток сосудов

Команда специалистов Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC), возглавляемая Руи Бенедито, обнаружила молекулярный механизм регенерации клеток. Ученые уверены, что его можно использовать для стимуляции продуктивного образования кровеносных сосудов в ишемических тканях.
Ученые обнаружили новый механизм регенерации клеток сосудов

Свое новое исследование эксперты описали на страницах журнала Nature Communications. Специалисты обозначили, что из-за торможения роста сосудов часто возникает воспаление крови. Ученые выделили эндотелиальные факторы формирования тканей (VEGF), связанные с разрастанием их вследствие деления и миграции клеток. Группа Руи Бенедито идентифицировала на генетически сложных мышиных моделях сигнальный механизм регенерации тканей (Notch). Эксперты предлагают применять его для стимулирования митогенеза и ангиогенеза при лечении сердечно-сосудистых недугов.

Ингибирование Notch останавливает рост ангиогенных сосудов, менее важных в процессе образования новых тканей в контексте заболевания. В результате эндотелиальные клетки мигрируют и разветвляются, но не размножаются. Механизм, считает Бенедито, можно использовать для восстановления пациентов, перенесших инфаркт миокарда.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:30

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