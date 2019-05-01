Ученые обнаружили новый механизм регенерации клеток сосудов





Свое новое исследование эксперты описали на страницах журнала Nature Communications. Специалисты обозначили, что из-за торможения роста сосудов часто возникает воспаление крови. Ученые выделили эндотелиальные факторы формирования тканей (VEGF), связанные с разрастанием их вследствие деления и миграции клеток. Группа Руи Бенедито идентифицировала на генетически сложных мышиных моделях сигнальный механизм регенерации тканей (Notch). Эксперты предлагают применять его для стимулирования митогенеза и ангиогенеза при лечении сердечно-сосудистых недугов.Ингибирование Notch останавливает рост ангиогенных сосудов, менее важных в процессе образования новых тканей в контексте заболевания. В результате эндотелиальные клетки мигрируют и разветвляются, но не размножаются. Механизм, считает Бенедито, можно использовать для восстановления пациентов, перенесших инфаркт миокарда.