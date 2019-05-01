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В Ле-Бурже впервые представят макет российской лунной базы

Российская федерация впервые представит свой макет лунной базы на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже. Об этой информации стало известно из конкурсной документации Роскосмоса, которая была опубликована на сайте госзакупок.

В Ле-Бурже впервые представят макет российской лунной базы

В документах Роскосмоса говорится, что на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже будет представлен специальный макет с участком лунной поверхности, на котором будут присутствовать элементы инфраструктуры пилотируемых экспедиций. Также сообщается, что россияне представят макет спускаемой платформы, которая была разработана корпорацией Роскосмос совместно с коллегами из Европы, для проекта под названием «ExoMars-2020».

На выставке будут показаны модели нескольких российских спутников и некоторых ракет космодрома Восточный. Также сообщается, что международный авиакосмический салон в Ле-Бурже начнется 17 мая текущего года и будет проходить на протяжении 6 дней.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:10

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