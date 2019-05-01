В Ле-Бурже впервые представят макет российской лунной базы





В документах Роскосмоса говорится, что на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже будет представлен специальный макет с участком лунной поверхности, на котором будут присутствовать элементы инфраструктуры пилотируемых экспедиций. Также сообщается, что россияне представят макет спускаемой платформы, которая была разработана корпорацией Роскосмос совместно с коллегами из Европы, для проекта под названием «ExoMars-2020».На выставке будут показаны модели нескольких российских спутников и некоторых ракет космодрома Восточный. Также сообщается, что международный авиакосмический салон в Ле-Бурже начнется 17 мая текущего года и будет проходить на протяжении 6 дней.