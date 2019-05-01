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Meizu 17 может стать первым 5G-смартфоном компании

Компания Meizu сообщила о планах выпустить новый смартфон. Он получил название Meizu 17 и, скорее всего, будет поддерживать технологию связи 5G.
Meizu 17 может стать первым 5G-смартфоном компании

Компания Meizu недавно выпустила смартфон 16s, а уже сейчас разрабатывает новую модель – Meizu 17. На конференции в Китае представители компании рассказали, что одна из новинок будет поддерживать технологию 5G. Аналитики предполагают, что это будет именно Meizu 17. Дату выхода и технические данные нового устройства пока не разглашают.

По предварительной информации, Meizu 17 частично скопировал внешность у старшей модели Zero, которая не имеет ни одного отверстия.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 14:52

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