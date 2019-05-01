Meizu 17 может стать первым 5G-смартфоном компании





Компания Meizu недавно выпустила смартфон 16s, а уже сейчас разрабатывает новую модель – Meizu 17. На конференции в Китае представители компании рассказали, что одна из новинок будет поддерживать технологию 5G. Аналитики предполагают, что это будет именно Meizu 17. Дату выхода и технические данные нового устройства пока не разглашают.По предварительной информации, Meizu 17 частично скопировал внешность у старшей модели Zero, которая не имеет ни одного отверстия.