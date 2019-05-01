Анжелика Варум рассказала о своем отношении к пластическим операциям

В конце мая Анжелика Варум отпразднует свой пятидесятилетний юбилей. В честь предстоящего мероприятия исполнительница решила дать интервью и рассказать о своем отношении к пластическим операциям. Супруга Леонида Агутина призналась, что хотела бы исправить свою внешность, но при этом она боится, что может радикально измениться. Анжелика Варум считает, что звездам шоу-бизнеса необходимо быть без мешков под глазами, морщин и всегда выглядеть молодо.Также знаменитость добавила, что в настоящий момент нужно либо соответствовать стандартам красоты, либо уходить из профессии. Певица надеется, что подрастающие поколение не станет осуждать звезд шоу-бизнеса за морщины. В завершение Анжелика Варум поблагодарила своих преданных поклонников, которые не обращают внимание на ее внешность и стареют вместе с ней.