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Певец Сергей Захаров пережил клиническую смерть и тюремное заключение

Стали известны некоторые подробности из жизни покойного певца Сергея Захарова. Сообщается, что народный артист пережил клиническую смерть и тюремное заключение.

Певец Сергей Захаров пережил клиническую смерть и тюремное заключение

Сергей Захаров ушел из жизни 14 февраля 2019 года. Певец на протяжении нескольких десятилетий был кумиром многих людей. Как говорят фанаты исполнителя, его тюремное заключение сроком в год не повлияло на их любовь. Также сообщается, что, находясь в местах лишения свободы, знаменитость часто получал письма от поклонников. В колонии Сергей Захаров работал на стройке, освоив профессию каменщика-бетонщика и получил 3 разряд в этой профессии.

Певец Сергей Захаров пережил клиническую смерть и тюремное заключение

Также стало известно, что в 1999 году певец пережил клиническую смерть, причиной этого стало сильное переутомление. Случившееся помогло Сергею Захарову переосмыслить свою жизнь. Знаменитость начал больше времени уделять отдыху и путешествиям. Неожиданно для общественности, исполнитель скончался в 2019 году в результате остановки сердца.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:54

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