Певец Сергей Захаров пережил клиническую смерть и тюремное заключение





Сергей Захаров ушел из жизни 14 февраля 2019 года. Певец на протяжении нескольких десятилетий был кумиром многих людей. Как говорят фанаты исполнителя, его тюремное заключение сроком в год не повлияло на их любовь. Также сообщается, что, находясь в местах лишения свободы, знаменитость часто получал письма от поклонников. В колонии Сергей Захаров работал на стройке, освоив профессию каменщика-бетонщика и получил 3 разряд в этой профессии.Также стало известно, что в 1999 году певец пережил клиническую смерть, причиной этого стало сильное переутомление. Случившееся помогло Сергею Захарову переосмыслить свою жизнь. Знаменитость начал больше времени уделять отдыху и путешествиям. Неожиданно для общественности, исполнитель скончался в 2019 году в результате остановки сердца.