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Вадим Манукян предложил Ольге Бузовой стать ведущей проекта "Голос. Дети"

После разгоревшегося скандала вокруг победы на конкурсе "Голос.Дети" дочери Алсу Микеллы Абрамовой эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил взять ведущей проекта Ольгу Бузову.
Вадим Манукян предложил Ольге Бузовой стать ведущей проекта "Голос. Дети"

Многие из знаменитостей усомнились в подлинности результатов, а телеведущий Дмитрий Нагиев предположил, что может и вовсе покинуть шоу. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поделился своим мнением по этому поводу и предложил проводить два варианта проекта - для детей звезд и обычных людей.

Первое шоу он предпочел бы, чтобы вела Ксения Собчак, ведь она давно ассоциируется у многих с богатством и деньгами, а второе - Ольга Бузова. Манукян добавил, что таким образом телеведущая смогла бы отвлечься от пения, с чем у нее дела обстоят не очень хорошо, да и у простых людей претензий к ней не возникает.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:11

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