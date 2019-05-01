Вадим Манукян предложил Ольге Бузовой стать ведущей проекта "Голос. Дети"

Многие из знаменитостей усомнились в подлинности результатов, а телеведущий Дмитрий Нагиев предположил, что может и вовсе покинуть шоу. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поделился своим мнением по этому поводу и предложил проводить два варианта проекта - для детей звезд и обычных людей.Первое шоу он предпочел бы, чтобы вела Ксения Собчак, ведь она давно ассоциируется у многих с богатством и деньгами, а второе - Ольга Бузова. Манукян добавил, что таким образом телеведущая смогла бы отвлечься от пения, с чем у нее дела обстоят не очень хорошо, да и у простых людей претензий к ней не возникает.