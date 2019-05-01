Ученые: куриные лапки очень полезны для гипертоников
Японские ученые провели исследование, в ходе которого установили, что куриные лапки очень полезны для гипертоников. Они содержат большое количество белков и кальция, что позитивно сказывается на здоровье человека.
Дело в том, что куриные лапки имеют белок, который способен составить конкуренцию многим лекарствам, нормализующим артериальное давление у людей. Эксперты рекомендуют употреблять бульон из этого продукта 4 раза в неделю. При этом необходимо хорошо их почистить и не добавлять соль.
Также куриные лапки хорошо сказываются на костях и хрящах человека, поэтому их рекомендуют употреблять людям преклонного возраста. Они нормализуют работу опорно-двигательного аппарата, и восстановят хрящевую ткань. Однако злоупотреблять этим продуктом также нельзя. В случае возникновения серьезного заболевания, лучше обратиться к специалисту и не заниматься самолечением, ведь это может привести к негативным последствиям для здоровья.
Дело в том, что куриные лапки имеют белок, который способен составить конкуренцию многим лекарствам, нормализующим артериальное давление у людей. Эксперты рекомендуют употреблять бульон из этого продукта 4 раза в неделю. При этом необходимо хорошо их почистить и не добавлять соль.
Также куриные лапки хорошо сказываются на костях и хрящах человека, поэтому их рекомендуют употреблять людям преклонного возраста. Они нормализуют работу опорно-двигательного аппарата, и восстановят хрящевую ткань. Однако злоупотреблять этим продуктом также нельзя. В случае возникновения серьезного заболевания, лучше обратиться к специалисту и не заниматься самолечением, ведь это может привести к негативным последствиям для здоровья.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:43