Ученые: куриные лапки очень полезны для гипертоников





Дело в том, что куриные лапки имеют белок, который способен составить конкуренцию многим лекарствам, нормализующим артериальное давление у людей. Эксперты рекомендуют употреблять бульон из этого продукта 4 раза в неделю. При этом необходимо хорошо их почистить и не добавлять соль.Также куриные лапки хорошо сказываются на костях и хрящах человека, поэтому их рекомендуют употреблять людям преклонного возраста. Они нормализуют работу опорно-двигательного аппарата, и восстановят хрящевую ткань. Однако злоупотреблять этим продуктом также нельзя. В случае возникновения серьезного заболевания, лучше обратиться к специалисту и не заниматься самолечением, ведь это может привести к негативным последствиям для здоровья.