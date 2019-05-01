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Кайли Дженнер поздравила с днем рождения Трэвиса Скотта и предложила ему завести второго ребенка

Кайли Дженнер поздравила мужа Трэвиса Скотта с днем рождения. 30 апреля избраннику популярной модели исполнилось 28 лет, и сестра Ким Кардашьян предложила супругу задуматься о втором ребенке.

Кайли Дженнер поздравила с днем рождения Трэвиса Скотта и предложила ему завести второго ребенка

В личном блоге Instagram модель разместила несколько семейных снимков, где она запечатлена вместе с именинником и годовалой дочерью Сторми. В комментарии 21-летняя Дженнер оставила слова поздравления, отметив, что Трэвис Скотт для нее не просто супруг, а целая жизнь. Модели нравится наблюдать, как музыкант проявляет себя в роли хорошего отца, партнера и друга. «Горжусь тобой! Давай сделаем еще одного ребенка», - пишет звезда глянца.

К поздравлениям Кайли Дженнер присоединились Хейли Болдуин, Ким и Кортни Кардашьян, Винни Харлоу и поклонники знаменитостей. Рэпер оценил поздравление возлюбленной, признавшись ей в любви и пообещав «вечно с ней бушевать». Лучшая подруга миллиардерши Хизер Сандерс полагала, что супруги хотят родить мальчика, однако модель давно мечтает о еще одной дочери.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:36

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