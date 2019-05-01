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Белла Потемкина вновь припомнила Ольге Бузовой войну за принт "Губы"

Известный дизайнер Белла Потемкина вновь напомнила своей бывшей подруге, поющей телеведущей Ольге Бузовой недавнюю войну за принт под названием "Губы". Около месяца назад между звездами произошел конфликт из-за футболок.
Белла Потемкина вновь припомнила Ольге Бузовой войну за принт "Губы"

После выхода новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной Ольга Бузова поспешила написать в Instagram, что подруга "украла" у нее эксклюзивный принт под названием "Губы". Тогда дизайнер ответила телеведущей, что рисунок давно популярен во всем мире, а потому авторским он просто не может быть. Однако конфликт между девушками продолжился, доказательством чему стал комментарий Потемкиной к одному из последних постов Ольги Бузовой.

На своей странице в Instagram поющая телеведущая и звезда "Дома-2" Ольга Бузова разместила фото в собственной футболке из линейки с неоновыми принтами. Бывшая подруга поспешила написать в комментариях: «Когда новая неоновая коллекция «Белла Потемкина» не дает покоя».

Ранее Ольга Бузова и Белла Потемкина считались хорошими подругами, певица и звезда "Дома-2" часто участвовала в коллекциях дизайнера, однако, видимо, дружба прекратилась, так как девушки буквально объявили друг другу войну из-за рисунка в виде губ.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:59

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