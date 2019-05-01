Белла Потемкина вновь припомнила Ольге Бузовой войну за принт "Губы"

После выхода новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной Ольга Бузова поспешила написать в Instagram, что подруга "украла" у нее эксклюзивный принт под названием "Губы". Тогда дизайнер ответила телеведущей, что рисунок давно популярен во всем мире, а потому авторским он просто не может быть. Однако конфликт между девушками продолжился, доказательством чему стал комментарий Потемкиной к одному из последних постов Ольги Бузовой.На своей странице в Instagram поющая телеведущая и звезда "Дома-2" Ольга Бузова разместила фото в собственной футболке из линейки с неоновыми принтами. Бывшая подруга поспешила написать в комментариях: «Когда новая неоновая коллекция «Белла Потемкина» не дает покоя».Ранее Ольга Бузова и Белла Потемкина считались хорошими подругами, певица и звезда "Дома-2" часто участвовала в коллекциях дизайнера, однако, видимо, дружба прекратилась, так как девушки буквально объявили друг другу войну из-за рисунка в виде губ.