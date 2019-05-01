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Ольга Орлова призналась, что часто нянчит дочь семьи Дмитренко

Телеведущая и звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова призналась, что часто нянчит дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Звезда поражена, что в настолько эмоциональной семье родилась спокойная девочка Василиса.
Ольга Орлова призналась, что часто нянчит дочь семьи Дмитренко

На своей странице в Instagram Ольга Орлова разместила фотографию с девочкой, написав в посте, что она часто приходит в гости к семье "бренда" проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель. Телеведущей нравится общаться с маленькой дочерью семьи Дмитренко Василисой, девочка очень общительная, спокойная.

Возможно, Ольга Орлова и сама хочет стать снова матерью, предположили фолловеры в комментариях. Звезда была замужем за бизнесменом Александром Кармановым четыре года, у них родился сын Артем. Однако уже 18 лет пара находится в разводе, а недавно телеведущая призналась, что она готова вновь выйти замуж.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:46

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