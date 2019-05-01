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Потерявшая волосы Лена Хромина разделась на камеру и оголила грудь

Звезда проекта "Дом-2" Елена Хромина после неудачного окрашивания в буквальном смысле лишилась своих длинных локонов - девушке пришлось постричься "под мальчика". Однако экс-проектантка не отчаивается и показывает, что даже с короткими волосами можно быть сексуальной.
Потерявшая волосы Лена Хромина разделась на камеру и оголила грудь

Елена Хромина приняла участие в откровенной фотосессии, кадрами с которой она поделилась на своей странице в Instagram с подписчиками. На фото звезда "Дома-2" позирует в брючном костюме, при этом оголив грудь. Девушка признается, что с ней случилась неприятность, после которой она лишилась локонов, однако отчаиваться бывшая участница проекта не собирается. Всего за 10 дней ей удалось отрастить новые свои волосы на сантиметр, и это только начало.

«10 дней назад меня подстригли «под мальчика», так как мои волосы отпали при окрашивании. Спасибо, что это произошло со мной, а не с кем-то из вас. Я дотошная, читаю много литературы про волосы, изучаю форумы. Мои волосы выросли на сантиметр за 10 дней (это выше нормы). Спасибо за поддержку! Счастлива, что есть люди, которые меня подбадривают и не отворачиваются. Я буду учиться у вас пониманию и благородству», — написала Хромина.

Потерявшая волосы Лена Хромина разделась на камеру и оголила грудь

В комментариях фолловеры поддержали звезду реалити-шоу "Дом-2" и отметили, что после развода с мужем она только похорошела - сбросила лишний вес, увеличила грудь, стала активно заниматься спортом и творчеством.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:36

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